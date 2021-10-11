siyasiler hafta sonu düğünlerde buluştu

Siyasiler Malatya’daki Düğünlerde Buluştu

Hafta sonu Malatya’da yapılan iki düğün siyasilerin yanı sıra bürokratları da bir araya getirdi.

Fatih Ilıcak’ın oğlu Tevfik Ilıcak hayatını Zekiye Hıradağı ile birleştirdi. Cumartesi akşamı gerçekleşen düğüne Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. İş insanı Fatih Ilıcak davetlilerle tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti. Düğün töreni kıyılan nikahın ardından okunan mevlid-i şerif ile sona erdi.

Pazar akşamı gerçekleşen düğünle dünya evine giren Nurullah Öztürk ve Beyza Aydın şahitler ve davetliler eşliğinde ‘Evet’ dediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve aile büyükleri yaptı. Malatya’nın önemli aileleri arasında yer alan Aydın Öztürk ise kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)