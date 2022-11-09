Siyasetin Temel Sorunları

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Türkiye’nin siyasi yapısını değerlendiren Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Türkiye’de çok parçalı bir siyasi yapı olduğunu vurguladı. Siyasetin en önemli sorunlarından bir tanesinin de üslup sorunu olduğunu söyleyen, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gökhan Tuncel, “Özellikle toplumda bir kutuplaşmanın olmaması, toplumda birlikte yaşama becerisini sürdürülebilir kılma gibi durumları olumsuz etkileyen sert, dışlayıcı, yok sayıcı bazen nefret dili gibi sorunlar olabiliyor. Dünyanın birçok yerinde bu durum var. Türkiye’de de dönem dönem bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz” dedi.

Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de BUSABAH TV de yayınlanan Gündem Malatya programına bu hafta konuşmacı olarak Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gökhan Tuncel katıldı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun yaptığı programda siyasetin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gökhan Tuncel, 2023’e doğru yoğun bir seçim atmosferinin yaşandığı siyaseti bilimsel açıdan neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

“BURADA ÖNEMLİ OLAN MÜCADELENİN DOZU”

Siyasetin sorunlarını anlayabilmek için siyasetten kastedilen anlamların ne olduğunun tartışılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tuncel, “Siyaseti başkaları üzerinde hâkim ve belirleyici olmak, onları sevk ve idare edebilmek, kural koymak ve bu kurulları uygulamak olarak tanımlayabiliriz. Siyaset bunların hepsini içerisine alan bir süreç. Bu çerçevede siyasal iktidara gelebilmek için kişi ve kurumlar bazen mücadele ediyor, bazen de işbirliği yapıyor. İşbirliği yaptığı zaman insanlar artık belli bir seviyeye ulaştık, siyasi kültürümüz olgunlaştı gibi yaklaşımlar sergilerken, bazen de mücadeleyi çok sert, dışlayıcı, birbirlerini çok aşırı derece de suçlayıcı, itham edici olunca da toplum buna tepki gösterebiliyor. Siyasetin doğasında aslında siyasal iktidarı elde edebilmek veya ona ortak olabilmek için bazen işbirliği bazen de mücadele olabiliyor. Tabi burada önemli olan mücadelenin dozu. Bugün mesela ittifaklar var, geçmiş dönemlerde özellikle parlamenter sistemin olduğu dönemlerde, koalisyonlar vardı. Son zamanlarda özellikle Avrupa’da çok fazla siyasi istikrarsızlıkların yaşandığını görüyoruz. İtalya bunun başlangıcıydı yine hakeza Yunanistan, Belçika’da vardı, şimdi de İngiltere’de yaşanıyor. Tabi bizde 2002 sonrasında böyle bir şey yaşanmadığı için ülkemizde bu gibi durumlar yaşanmıyormuş gibi bir algı oluşmasın. Türk siyasal hayatında aslında tek parti dönemi harici dönemlere bakıldığında çok sık başkanların, bakanların değiştiği dönemleri de hatırlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SİYASAL İKTİDARLA İNSANLARIN ÇOK İŞİ OLMUYOR”

Siyasal alanın en önemli kaynaklarından birisinin toplumda var olan maddi kaynaklar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Tuncel, “Maddi kaynaklar özellikle vergi toplanması ve dağıtımını içeriyor, bir de manevi kaynaklar var. Bunun içerisine dini, kültürü, dili ve sanatı koyabiliriz, siyaset bunların dağıtımında etkili olabilmeyi sağlıyor. Maddi kaynakları anlıyoruz vergiyi kimden toplayacaksınız? Nasıl dağıtacaksınız? Hizmette önceliğiniz ne olacak? Hangi bölgelere daha çok öncelik vereceksiniz? Bunun belirleyicisi siyasal iktidarlar. Bu hem merkez iktidar için hem de yerel yönetimler için geçerli. Aynı zamanda siyasal iktidarlar Türkiye gibi ülkelerde sadece maddi alanlarda etkili değil onun dışında din, eğitim ve sanatla ve güvenlikle ilgili birçok alanda etkili. Bu bağlamda buralarda etkili olabilmek ve o etkili olanların yanında yer alabilmenin, insanların hayatlarına dair bir sürü olumlu yansıması oluyor. Eğer muhalefette kalırsa ya da iktidarın bir yerinde duramazsa bu defa yine sorunlarla karşılaşıyor çünkü hem rekabetten geriye düşüyor hem de siyasal iktidardan pay alamıyor. Onun için özellikle siyasal iktidarların çok belirleyici olduğu toplumlarda siyaset biraz daha sert, kışkırtıcı bazen birbirlerini yaftalayıcı ve dışlayıcı olarak ilerleyebiliyor. Yani siyaset böyle yürüyebiliyor aslında Türkiye’de de seçimlere katılım oranının Türkiye’de yüksek olmasının bir nedeni de siyasal iktidar toplum üzerinde çok belirleyici olunca mutlaka onun bir tarafında yer almak istiyor, etki etmek istiyor. Ama Batı da özellikle bu kriz dönemi harici önceki dönemler için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyasal iktidarla insanların çok işi olmuyor. Örneğin özel sektörde çalışıyor, çocuğu varsa özel okula gidiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla çok fazlasıyla vakit geçiriyor veya bir belediye hizmetlerini alıyorsa devletle fazla işi olmuyor, böyle bir yerde siyasal iktidarın kimin tarafından kullanıldığı, kimin lider olduğu, kimin başbakan ya da başkan olduğunun çok anlamı kalmıyor. Ama kriz dönemleri ile birlikte Avrupa’da bunun dışına çıkmaya başladı. Türkiye’de bunun tersi bir durum var” ifadelerine yer verdi.

“DEMOKRATİKLEŞME KONUSUNDA SORUNLAR VAR”

Siyasete çok fazla anlam yüklendiğini söyleyen Prof. Dr. Tuncel, “Bazen toplumumuz olması gerekenden fazla, aşırı derece siyasallaşıyor. Yani siyasetin sorunlarına aslında buradan girebiliriz. Siyasette bir defa felsefi olarak amaç ne? Yöneten ve yönetilen ilişkisi ile toplumu yönetmek ya da toplumsal yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Mutlaka yöneticiye ihtiyaç var aksi takdirde kaos, istikrarsızlık olacak, güçlünün zayıfı ezdiği, çoğunluğun azınlığı dışladığı bir yapı oluşacak. Onun için mutlaka yönetenlere ihtiyaç var. Peki yönetenlerin amacı ne olmalı? Topluma hizmet diyoruz, istikrarı korumak, güveni korumak, ihtiyacı olan insanların ihtiyacını karşılamak, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, barınma bu tür ihtiyaçlar var. Şimdi biz bu bağlamda baktığımızda siyasal iktidarların bulunma ve toplumun onları kabul etme amacı toplumu hizmet etmesi, kamunun kaynaklarını etkili ve verimli kullanması. Onun için dünyanın birçok yerinde dönem dönem oluyor Türkiye’de de bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bir diğer nokta yapısal olarak asli kaynak demokrasilerde halk, yani vatandaşlar seçimlerle kendi iradesini bir üst irade olan siyasetçilere devrediyor. Milletvekili diyoruz milletin aslı seçmen halkın geneli ama onların vekili olan insanlar veya temsilcileri bunların toplumun kendilerine vermiş olduğu imkanı kamu yararı dışında kullanmaması lazım, eğer böyle bir şey söz konusu ise ki siyasette çoğu zaman gerçeklik dışında üretilen algılar daha etkili oluyor. Bu anlamda siyasetin önemli sorunlarından bir tanesi de Türkiye’de yapısal olarak yöneten ve yönetilenler ilişkisinde bir sorun yaşanıyor. Yani genel itibari ile bakıldığında seçimler dışında demokratikleşme konusunda sorunlar var. Yani temsiliyet konusunda siyasi partilerin kademelenmesinde ve aday gösterme süreçlerinde toplumun çoğu zaman istemediği, onaylamadığı insanlar aday olabiliyor. Bu da yine siyasetin önemli sorunlarından bir tanesi” dedi.

“TÜRKİYE’DE ÇOK PARÇALI BİR SİYASİ YAPI VAR”

Siyasetin en önemli sorunlarından bir tanesinin de üslup sorunu olduğunu dile getiren, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gökhan Tuncel, “Özellikle toplumda bir kutuplaşmanın olmaması, toplumda birlikte yaşama becerisini sürdürülebilir kılma gibi durumları olumsuz etkileyen sert, dışlayıcı, yok sayıcı bazen nefret dili gibi sorunlar olabiliyor. Dünyanın birçok yerinde bu durum var. Türkiye’de de dönem dönem bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da yine siyasetin önemli sorunları arasında yer almaktadır. Tabi Türkiye’de farklı bir şey daha söyleyelim belki ileriki süreçlerde bunu konuşacağız ama Türkiye’de çok parçalı bir siyasi yapı var. Yani baktığımızda bugün siyasi partilerin sayısı o kadar fazla ki ve sürekli de artıyor ve bu da aslında çok önemli bir sorunu beraberinde getiriyor. Siyaset sadece siyasi partiler üzerinden yürüyen bir süreç değildir. Sadece seçimlerle de yürüyen bir süreç değildir. Asli belirleyici, siyasal iktidarın kimin olacağı, kim tarafından ülkenin yönetileceği seçimlerle belirleniyor ama hayatın akışı içerisinde birey başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin talepleri, eleştirileri, beklentileri ya da alternatif bazı fikirleri olur. Bunların siyasal iktidar tarafından dikkate alınması lazım. Siyasal iktidara da bunların ulaşabilmesi lazım. Bu anlamda bu kanalların açık olması lazım. Yani örgütlenme hakkı, özgür basın bu anlamda en önemli kanallardan bir tanesi, bunların da toplumun genelinin ya da çeşitli grupların taleplerini siyasal iktidara ulaştırabilmesi lazım eğer bu olmazsa sadece siyasal alanı seçimlere indirdiğimiz zaman birçok sorunu da, yanlışı da beraberinde yapmış oluruz yani bu anlamda sürekli dinamik olarak toplumun taleplerini, görüşünü, yaklaşımını siyasal iktidarın takip etmesi lazım. Günümüzde özellikle anketler aracılığıyla bunu yapıyor ama bu tek başına yeterli değil. Toplumsal grupların kendi örgütleri, sivil toplum örgütleri aracılığıyla bunları iletmesi lazım, Türkiye’de aslında bu alanda da bir sorun var yani siyasal iktidarı belirleyecek, yeri geldiğinde yön verecek aydın sorunumuz var, sivil toplumla ilgili sorunlarımız var çünkü bunların çoğu siyasallaşmış. Sendikalar Türkiye’de normalde kendi içerisinde işçiyi, memuru daha iyi temsil edebilmek için kurulmalı ve sürdürülmeli böylede olması bekleniyor böyle de söyleniyor ama baktığımız zaman hem işçi sendikaları hem de memur sendikaları siyasi partilere göre siyasi ideolojilere göre belinlenmiş bu da siyaset açısından çok önemli bir sorun” şeklinde konuştu.

Türkiye’de siyasette toplumun kültürel tabanı üzerine kurulan bir toplumsal parti olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tuncel, “Batı’da İşçi Partisi var, işçi sınıf üzerine kurulmuş, liberal parti burjuva sınıfının üzerine kurulmuş, işte muhafazakar parti aristokratlar üzerine kurulmuş. Yani bu anlamda toplumsal tabanla siyasi partiler arasında organik bir bağ var, birbirlerini destekleme ve siyasi partinin güçlü olması. Türkiye’de böyle bir şey yok” açıklamasında bulundu.