“Siyaset yapacakları bir durum kalmadı”

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’İn mali kongrede yaptığı açıklamaları değerlendiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Zamanında kulübün çevresinde olan, fotoğraflarda en ön sıralarda yer alan AK Partili siyasetçiler kongrede yoktu. Neden? Çünkü takım artık Süper Lig’de değil, çünkü artık siyaset yapacakları bir durum kalmadı” dedi.

MURAT İPEKTEN

Veli Ağbaba, AK Parti Malatya milletvekillerinin Yeni Malatyaspor’u el birliğiyle bir alt lige düşürdüklerini ifade ederek, “Yeni Malatyaspor’un küme düşmesinin tek nedeni AKP’li siyasetçilerdir. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yıllık olağan genel mali kurulda ne diyor? “Milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, iş adamlarımıza sesleniyorum; siz 2 sene önce toplanıp bir araya gelebiliyordunuz. “Adil Gevrek istifa etsin” diye toplanıyordunuz. Beni çağırın, hesap sorun, bu borcu size tek tek anlatayım. Bir araya gelip, nasıl çıkarız bunun hesabını yapalım. Ama sizin derdiniz o değil ki’, Adil Gevrek’in bu açıklamaları itiraf niteliğindedir. Siyasiler, sırf kulüp başkanını istifa ettirmek için desteklerini çektiler. Çünkü menfaatleri bitti. Yeni Malatyaspor’u siyasetlerine alet ettiler. Başarılı olduğunda en önde fotoğraf karelerinde yer alanlar, takım küme düşünce kaçıp gittiler” şeklinde konuştu.