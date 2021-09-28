Siyah beyazın akışında kaybolan kadın: Leman Resulkal

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Adeta yaşayan tarih olarak hala ayakta olan Leman Resulkal (İlumun Yasulkal) Malatya’nın değişen ve dönüşen dokusunu anlatırken dalı dalıp gidiyor uzaklara. 1928 yılında Malatya’da doğan Resulkal, siyah beyaz karelerin tarihi akışına bırakıyor kendisini…

Ermeni olan Resulkal ile Malatya üzerine girdiğimiz tatlı sohbette, çocukluğunun geçtiği Taşhoran Kilisesi’ne dikkat çekiyor hemen. Öyle geçmiş denilince ilk çocukluk gelir insanın aklına. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak açılan kiliseyi gidip gördüğünü söyleyen 93 yaşındaki Leman teyze, ‘duvarlarına dokunduğumda içim bir garip oldu’ diyerek o tuhaf duyguyu paylaşıyor bizimle.

“KOMŞULARIMIZLA ÇOK SAMİMİYDİK”

43 yıldır Fuzuli’de Caddesi’nde ikamet eden Leman teyze, eskiden Malatya’da çok sıkı komşuluk ilişkilerinin olduğunu söyleyerek günümüz ilişkilerinin ne kadar yavan kaldığına parmak basıyor. Eskiden kalabalık evlerde, hep bir arada ayrı gayrı etmeden yaşadıklarını söyleyen Resulkal, güzel ilişkilere temas ediyor.

Komşularıyla bir araya gelerek günlere katıldığını söyleyen Resulkal, “Ben olmadan güne katılmazlardı, birleştirici bir ruhumun olduğunu hep söylerlerdi. 20-25 kişi sırasıyla bir evde toplanır, yer içer, hasbihâl ederdik. Şimdi ne o günler kaldı ne o da arkadaşlıklar. Hala görüştüklerim var ama çoğu vefat etti. Malatya’da herkesle yıllardır kardeşçe yaşadık. Komşularımızla çok samimiydik” dedi.

Bizlere Malatya’yı anlatırken yüzlerce fotoğrafın yer aldığı albümden den faylanana Leman teyze, özenle sağladığı kareli önce o ana gidip sonra yorumluyor. Neredeyse her fotoğraf üzerinde biraz duraksayan Resulkal, en çok da gençlik anlarına odaklanıyor. Belli ki özlemle gittiği o yıllarda şimdinin Malatyasını bulamıyor. Bana, ‘Bak bu fotoğraf Sıtmapınarı’nda çektiğim bir kare’ derken gösterdiği yerlerin neredeyse şu anki görünümüyle hiç alakası yok diyebilirim.

GELİŞMELİ AMA DEĞİŞMEMELİ

Günümüz değişimi üzerine konuştuğumuzda ise şehirler ‘gelişebilir ama değişmemeli’ diyor. Özellikle tarihi yapıların önemine dikkat eden Leman teyze, restorasyon safhasını özüne bağlı kalarak yapılması gerektiğini söylüyor.