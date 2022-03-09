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Siverek’te trafik kazası: 9 yaralı

siverek’te trafik kazası: 9 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Altıok’un kullandığı Volkswagen marka ve 49 E 3703 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile Hacer Çiçek, Hatice Çiçek, Cihan Altıok, Muhammed Ensar Altıok, Emine Altıok, Muhammed Taha Çiçek, Yusuf Ekrem Çiçek ve Ömer Asaf Çiçek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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