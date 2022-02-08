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Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü

sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivas- Kayseri kara yolu Gürçayır beldesi çıkışında meydana geldi. M.G (21) yönetimindeki 58 ABK 731 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü M.G kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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