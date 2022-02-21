DOLAR

13,6637$% 0.07

EURO

15,4930% 0.15

STERLİN

18,6085£% 0.19

GRAM ALTIN

832,01%-0,04

ÇEYREK ALTIN

1.357,00%0,44

BİTCOİN

530632฿%1.13271

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sivas’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. 58 FK 454 plakalı Şahin marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı Renault marka işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik kilitlenirken, ekipler yaralı sürücüyü çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yalova’da tarihi tabanca ve kılıç ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.