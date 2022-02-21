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Anasayfa / Asayiş / Sivas’ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas’ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

sivas’ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Sivas’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Cengiz Çevikoğlu (47) idaresindeki 58 FK 454 plakalı Şahin marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı Renault marka işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Çevikoğlu aracın içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis içerisindeki, A.P, A.Ç, E.K, M.B, M.K, F.K, F.Ö, T.A, S.O, S.U, A.A, M.E. isimli 12 yaralının ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

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