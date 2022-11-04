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Anasayfa / Gündem /  Sivas’ta feci kaza:  5 kişi yaralandı

 Sivas’ta feci kaza:  5 kişi yaralandı

 Sivas’ta feci kaza:  5 kişi yaralandı
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 Sivas’ta feci kaza:  5 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybederken 3’ağır 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün İlçesi Bahçeiçi mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kemal Çetin yönetimindeki 43 RT 543 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, aynı yönde giden Y.B. idaresindeki 58 ABF 506 plakalı saman yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet tarlaya uçtu. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken H.Ç., Y.O.Ç., Y.B. K.B. ve H.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende ve Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç., Y.O.Ç., ve K.B.’nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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