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Anasayfa / Gündem / Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Üniversite akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  ile  Üniversitemizin  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi  esasları  uyarınca,  657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  Maddesinde  belirtilen  şartları  sağlamış  olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacak.

İlana ulaşmak için buraya tıklayınız.

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