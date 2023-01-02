Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Üniversite akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacak.

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