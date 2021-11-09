Sıtmapınarı’nda 2 katlı bina çöktü

Çok sayıda yaralı var

MUTLU SARIGÜL

İnönü Caddesi’nde bulunan ve 2 katlı binanın çökmesi Malatya’yı derinden yaralı. Binadan şimdiye enkaz altından 14 yaralı çıkarılırken, binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Çalışmaların geç saatlere kadar devam etti.

Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnönü Caddesi’nde bulunan ve 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerinde gazetecilere bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, binanın çöküşüyle ilgili bilgiler verdi.

16.50 civarında binanın çöktüğünü dile getiren Başkan Gürkan, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının olay yerine intikal ettiğini söyledi.

DEPREMDEN AZ VEYA ÇOK ETKİLENDİ

Binanın neden çöktüğünün bilinmediğini ifade eden Gürkan, “Enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Çıkan vatandaşlarımızın hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi. Temennimiz de arkadaşlarımızın sağlık durumunun iyi olması. Enkaz altında kaç kişinin olduğunu net bilmiyoruz. İnşallah enkaz altında bulunanlar sağ salim çıkarılır. Binayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir araştırma yapılır. 24 Ocak’taki deprem şiddetli bir depremdi. Dolayısıyla Malatya’daki bütün binalar iyi veya kötü, az veya çok etkilendi. Burası eski bir bina. Bu eski bina içerisinde nasıl bir hadise olduğu, neden çöktü bu konuda bir bilgimiz yok. Daha sonraki yapılacak araştırmalarda net bilgi tarafımıza iletilecek. Ondan sonra da arkadaşlarımız gerekli çalışma ve raporlamayı yapacaklar” şeklinde konuştu.