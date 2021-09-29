SİSTEME SADIK KAL!

Doğru siteme geçiş yapması bir gelişme aslında İrfan Buz hocanın. Ancak üretkenlik, pas hataları ve bireysel düşüşler alacağımız puan ve puanları engelledi kanaatimce.

Bakıldığında 90 dakikada bir veya iki cılız şut ve Adem Büyük’ün zamanlama hatası yüzünden kaçan pozisyonu…

Bunun dışında Yeni Malatyaspor’un net denilebilecek pozisyonu yoktu. Antalyaspor daha fazla pozisyonlara girdi ve daha fazla istedi. Dahası her iki takımda hamlede oyuna alınacak oyuncu profiline bakıldığında zaten tablo açık ve seçik dengeleri ortaya koyuyor.

Sezon başından beri çırpınmamızın ve sürekli kadronun eksik olduğunu söylememiz aslında Antalyaspor müsabakasında daha net ortaya çıkmış oldu.

Aslında Yeni Malatyaspor elindeki oyuncular ile fazlada kötü bir görüntü vermedi. Kadroda bulunan ve takımın skoruna etki eden Adem Büyük ve Tetteh’İn gününde olmaması muhtemel alacağımız puan ve puanları engellemiş oldu.

Yeni Malatyaspor’da net ortaya konulan görüntü tesadüfen alacağımız galibiyet ile ne kadar puan toplayabilirsek devre arsında yapılacak iki veya üç nokta transfer ile ligde kalma umudumuz olur.

Şayet bu kadro ile devam edilirse ve işimiz şansa bırakılırsa düşecek dört takımda biri oluruz. Demedi demeyin. Başında beri aslında sorguladığım bu, kurumsal kimliği yok, ekonomik olarak iflas etmiş bir yapı ve hepsinden önemlisi zayıf ve kaderine terk edilmiş bir takım.

Şayet şansa ligde kalırsak, kardeşim ne konuşuyorsunuz adam takımı ligde bıraktı. Şayet düşerse Belediye başkanları ve siyasiler suçlanacak.

Adam siyasi olarak arkasını güçlendirecek İzzet Erdoğan hamlesi ile tüm siyasilere göz dağı verdi ve seslerini kesti. Skorsal olarak ta kötü gidince belediyeler yardım etmedi.

Ne güzel dünya her iki halde Adil Gevrek ve ekibi haklı belediyeler ve siyasiler suçlu. İşte sayın vekillerimiz işte bu adamın miladı doldu artık farklı mecralarda geziyor derken işte bunları kast etmiştim. Haydi şimdi ayıklayın pirincin taşını.

Her halükarda Adil Gevrek haklı siz belediye başkanları ve siyasiler hakız olacak.

Şayet adam gibi çıkıp masaya yumruk vuracak gücünüz oluncaya kadar.