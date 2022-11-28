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Sis zor anlar yaşattı
Adıyaman’da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu ile Adıyaman’ın Çelikhan- Malatya Karayolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken Çelikhan- Adıyaman Karayolunda ise bu durum 10 metreye kadar düştü. Yoğun sisin yaşandığı yolda zor anlar yaşayan sürücüler mevcut hızlarını düşürerek araç dörtlülerini yakarak ilerleye bildi. (İHA)
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