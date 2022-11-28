Sis zor anlar yaşattı

Adıyaman’da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu ile Adıyaman’ın Çelikhan- Malatya Karayolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken Çelikhan- Adıyaman Karayolunda ise bu durum 10 metreye kadar düştü. Yoğun sisin yaşandığı yolda zor anlar yaşayan sürücüler mevcut hızlarını düşürerek araç dörtlülerini yakarak ilerleye bildi. (İHA)