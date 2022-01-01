DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,1316%1.2

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

614980฿%-1.02665

İmsak Vakti a 06:09
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Şırnak’ta yılbaşı gecesi anlamlı ziyaret

Şırnak’ta yılbaşı gecesi anlamlı ziyaret

şırnak’ta yılbaşı gecesi anlamlı ziyaret
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesinde güvenlik güçleri unutulmadı. Yeni yıla Mehmetçikle beraber giren kaymakam, hakim, savcı ve belediye başkanı Kato’ya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde kurum amirleri Mehmetçik için Kato’ya çıktı. Yeni yıla nöbet başında olan Mehmetçik ve polisleri ziyarete Kaymakam Hasan Uğuz, Hakim Fadime Dumanlı, Savcı Emre Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Jandarma Alay Komutan Vekili Eyüp Karakaya, Emniyet Amiri Cemil Sağlam ve Belediye Başkanı Habip Aşan katıldı. Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Heyet yeni yılı Kato’da giren Mehmetçikle beraber kutladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Afyonkarahisar’da 2021 yılında bakın en çok hangi suçlar arttı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.