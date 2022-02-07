DOLAR

13,5939$%0.22

EURO

15,5584%-0.03

STERLİN

18,4073£%0.12

GRAM ALTIN

794,97%0,83

ÇEYREK ALTIN

1.291,00%0,69

BİTCOİN

597813฿%5.94853

İmsak Vakti a 05:59
Malatya AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Şırnak’ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı

Şırnak’ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı

şırnak’ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Son bir haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 62 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 31 kilo 125, 37 gram eroin, 17,48 gram afyon sakızı, 1,67 gram metamfetamin, 15 bin 590 paket kaçak sigara, 19 adet kaçak cep telefonu, 9 adet emtia, 1 adet sahte dolar ve 2 adet sahte belge ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 49’u kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından, 1’i terör ve 1’i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Marmaris’te 25 düzensiz göçmen yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.