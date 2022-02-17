DOLAR

13,6267$% 0.17

EURO

15,4983% 0.07

STERLİN

18,5755£% 0.43

GRAM ALTIN

826,30%1,21

ÇEYREK ALTIN

1.341,00%0,44

BİTCOİN

588749฿%-2.45104

İkindi Vakti a 15:44
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Şırnak’ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak’ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

şırnak’ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hassas burunlu köpeklerle birlikte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gece baskını düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve hassas burunlu 3 narkotik detektör köpeği katıldı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik detektör köpeği “Stark”, “Su” ve “Erez’in desteği ile yapılan aramalarda 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Jandarmadan kayak merkezinde afet tatbikatı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.