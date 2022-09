“Şire Pazarı Esnafımızla Her Zaman İstişare Halinde Olduk”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Şire Pazarını ziyaret ederek esnaflar ve kayısı üreticileriyle bir araya geldi.

Şire Pazarı esnafını tek tek gezerek üreticilerle sohbet eden Sadıkoğlu, sorunları dinleyip, talepleri not aldı. Şire Pazarı esnafı ile her zaman istişare halinde olduklarını belirten Sadıkoğlu, “Kayısı, Malatya’mızın en değerli tarım ürünü. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için de ekonomik olarak stratejik ürünler arasında. Kayısı ekonomisinin merkezi olan Şire Pazarını ziyaret ediyoruz. Burada bulunan esnafımız, ihracatçımız, üreticimiz bizlere yakın ilgi gösteriyorlar. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak şire pazarı esnafımızla her zaman istişare halinde olduk. Yaşadıkları sorunları basın aracılığı ile yerelde ilgili yerlere ilettik. Genel manada sektörlerimizin yaşadığı tüm sorunları hazırladığımız dosyalar ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ilettik. Yeni dönemde de aynı düsturla üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şire Pazarı esnafı da ziyarette dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, “Oğuzhan başkanımız sağ olsun her türlü konuda bizlere yardımcı oluyor. Özellikle yeni şire pazarı konusunda sıkıntılarımızı ve yaşadığımız mağduriyeti anlattığımızda yakından ilgilendi ve ilgili makamlara ileterek bizlerin sesi oldu. Biz kendisinden memnunuz” dediler. (Bülten)