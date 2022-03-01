sinop’ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

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Sinop’un Boyabat ilçesinde izinsiz şekilde kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. 6 metre genişliğinde alan, 5 metre derinlikte kazılmış halde bulundu.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde kırsal alanda 2 kişi, iş makinası ile kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Olay yerinde yapılan kontrolde 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde alanın kazılmış olduğu tespit edilmiş ve şüpheli şahıslar yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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