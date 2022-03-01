sinop’ta iki ayrı uyuşturucu operasyonu

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Sinop’ta jandarmanın yürüttüğü iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde ve Türkeli ilçesinde yürütülen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Sinop kent merkezinde yürütülen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öğrenilen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan adli aramalarda narkotik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Türkeli ilçesinde yürütülen soruşturmada ise 1 şahıs yakalandı, kubar esrar maddesi, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Yakalanan toplamda 4 şüphelinin haklarında adli işlem başlatıldı.
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu
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