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Sinop’ta aileler arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı

sinop’ta aileler arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Sinop’ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Tuncay D., amca ve yeğeni tabancayla vurdu. Tuncay D. ise diğer komşular tarafından yakalanıp darp edilerek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan İbrahim K. ve Şerafettin K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay D. ise ilk müdahalesinin ardından önce Durağan 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne, oradan ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

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