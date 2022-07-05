SINIRLAR DEĞİŞTİ MECLİS KARIŞTI

ŞÜKRAN MALKOÇ

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısında 3 mahallenin sınırlarının değiştirilmesi ve mahalle sayılarının düşürülmesi Meclis’te tansiyonları yükseltti. Alınan karara göre Hanımınçiftliği, Orduzu ve Hatunsuyu mahallelerinin sınırları yeniden düzenlendi.Bu karara tepki gösteren Battalgazi Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Muzaffer Karakuş “Burada Orduzulu olan 7 Meclis Üyesi var. Hangimiz çağrıldık? Defalarca söylememize rağmen hiçbirimize bilgi ve haber verilmedi” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Battalgazi Belediye Başkanvekili Zafer Kırçuval’ın Başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 10 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerinde ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi.

BÜYÜK MAHALLELER İKİYE BÖLÜNDÜ

Toplantıda Hanımınçiftliği, Orduzu Mahallesi ile Hatunsuyu mahallelerinin bölünerek yeni mahallelerin kurulmasına dair yapılan İmar Komisyonu raporu görüşüldü. Buna göre Hanımınçiftliği Mahallesi, Hanımınçiftliği ve Kültür, Hatunsuyu Mahallesi, Hatunsuyu ve Kıraç, Orduzu Mahallesi ise Orduzu ve Aslantepe mahalleleri olmak üzere ikiye bölündü. Ayrıca toplantıda Battalgazi Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Abuzer Altın’ın Orduzu Mahallesi’nde ikamet etmesine rağmen Orduzu Mahallesi isminin Gelinciktepe Mahallesi olarak değiştirilmesini istemesi de dikkatlerden kaçmadı.

“BEN YAPTIM OLDU’ MANTIĞI HOŞ DEĞİL”

Gündemde yer alan Hanımınçiftliği, Orduzu ve Hatunsuyu mahallelerinin sınırlarının yeniden düzenlenerek, yeni mahallelerin kurulması kararı Melis’te gerginliğe neden oldu. Orduzu Mahallesi’nin 2 mahalleye bölünmesine tepki gösteren Battalgazi Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Muzaffer Karakuş, “Bunu defalarca söylememize rağmen hiçbirimize bilgi ve haber verilmedi. Diğer bir husus siz hangi mantığa göre dereyi sınır belirleyip, Gelinciktepe Muhtarlığını Aslantepe Muhtarlığı yaptınız. Geçmişte 9 muhtarlık olan Orduzu Beldesi 2 muhtarlığa nasıl düşürüyorsunuz? En azından 2-3 muhtarlığı birleştirip, 4 veya 5 muhtarlık şeklinde olmuş olsaydı hem hizmetlerin takibi anlamında verimli bir ortam olurdu hem de bu şekilde bir bölünme olmazdı. Gelinciktepe Muhtarlığı oluşturmanın mantığını hala anlayabilmiş değiliz. Komisyon, Meclis üyeleri ile bu konuyu görüşeceğim demesine rağmen bizlerin bilgisine başvurulmaması, ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla bu işlerin yapılması hoş değil. Yarın birileri de gelir bu yaptıklarınızın hesabını sorar. Kararı olan komisyonda, o bölgede yaşanan bir arkadaşımız var mı, yok. Burada Orduzulu olan 7 Meclis Üyesi var. Hangimiz çağrıldık? Ayrıca Orduzu Mahallesi, Orduzu’nun tamamımı kapsayan bir isim. Yani 9 muhtarlığa verilen genel bir isim” diyerek alınan karara ret oyu verdi.

“ORDUZU’NUN İSMİ GELİNCİKTEPE OLARAK DEĞİŞMESİ İSTENDİ”

Karakuş’un konuşmasının ardından söz alıp, Meclis’e bilgiler aktaran Battalgazi Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Eyüp Sağlam, “Bahçebaşı olarak bildiğimiz yerden barajın sol tarafından Çınarpark’ın aşağısında doğru olan yerde ve Leylekpınarı’ndan Eski Malatya’ya kadar uzanan yolda bir bölme oldu. Meclis’imize Orduzu’nun 4 mahalle olmasına ilişkin talepler vardı ama komisyon böyle değerlendirdi. Bir de Orduzu’nun ismi Gelinciktepe olarak değişmesi istendi ama biz Orduzu isminin yaşaması adına buranın Orduzu Mahallesi ve Aslantepe Mahallesi olarak değişeceği kanaatine vardık. Sadece Orduzu değil Hatunsuyu ve Hanımınçiftliği’nde de aynı şey söz konusu oldu. Hatunsuyu, Hatunsuyu Mahallesi ve Kıraç Mahallesi, Hanımınçiftliği ise Hanımınçiftliği Mahallesi ve Kültür Mahallesi olarak ikiye bölündü” açıklamasını yaptı.

Orduzu isminin tamamen değiştirilip Gelinciktepe Mahallesi olmasını Meclis’e talep eden Battalgazi Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Abuzer Altın, “Benim teklifim Gelinciktepe ve Aslantepe’ydi. Orduzu kelimesi, ‘Orduzu Aslantepe ve Orduzu Gelinciktepe olabilir’ dedik” ifadelerini kullandı.

HATUNSUYU’NDA 52 SOKAĞA İSİMLERİ VERİLDİ

Öte yandan gündem maddeleri arasında yer alan ve Hatunsuyu Mahallesi sınırları içerisindeki isimsiz ve yeni açılmış 52 sokağa da isimleri verildi. Toplantıda; Güvenler, Babacanlar, Karadenizler, Vurmaz, Demirhanlar, Akagündüz, Karcılar, Taşlıark, Ziyabey Düzü, Tortum, Karaçalı, İstanbulluoğulları, Karayel, Çitlembik, Eskipazar, Güdül, Yeniçeri, Dağ, Püsküllü, Güverciler, Dumanlı, Çöl, Nazlı, Evliya, Kanarya, Kafkas, Durusu, Doğu, Batı, Okçular, Diyar, İnci, Kimya, Köseli, Çetin, Postacı, Köprübaşı, Akdam, Ülkü, Kemer, Çiftçi, Tarım, Atmaca, Mevsim, Sönmez, Çağdaş, Küpeli, Yeni, Alağöz, Yokuş, Kavaklık ve Kaman sokak isimleri verildi. Sokak isimleri ile ilgili madde Mecliste oy birliği ile kabul edildi.