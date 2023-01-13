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Anasayfa / Eğitim / Sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap

Sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap

Sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitapları ücretsiz dağıtılıyor.
Kaymakam Mücahit Zıvlak, İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine, Türkçe, Sosyal, Fen ve İngilizce derslerinden oluşan liseye hazırlık soru bankası ve soru defteri dağıttı.

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Belli bir program çerçevesinde başka ortaokullarda da eğitim gören öğrencilere liseye hazırlık soru bankası ve soru defteri dağıtımının devam edeceği kaydedildi.

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