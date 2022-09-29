ŞİMDİ TAŞIDIĞI OKUL ÇANTASI YETİŞKİNLİKTE HASTALIK NEDENİ OLABİLİR!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Yeşim Çimen, okul çağı çocuklarında gelişebilecek duruş bozuklukları ve omurga problemlerinin önlenmesi için neler yapılması gerektiğini anlattı. Çimen, okul çantalarının yanlış kullanımının çocukları erişkin dönemde de etkileyebilecek çeşitli kas iskelet sistemi problemlerine, skolyoz ve kamburluk gibi omurga dizilim bozukluklarına neden olabildiğini belirtti.

BOYUTLARINA VE AĞIRLIĞINA DİKKAT EDİN

Çimen, okul çağındaki çocukların sırt çantalarının kanvas, vinil gibi hafif malzemelerden yapılmış olması gerektiğinin altını çizdi. “Boyut olarak çok büyük olmamalı, göğüs genişliğinden daha geniş olmamasına dikkat edilmelidir. Sırt ve bel bölgesine yerleştirilmeli, kalçalara doğru sarkması engellenmelidir” diyen Doç. Dr. Yeşim Çimen, “Çanta ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmemesine dikkat edilmelidir. Yüzde 20’sini geçmek zorunda kalındıysa tekerlekli olanları tercih edilmelidir” açıklamasında bulundu.

“Çanta omuza tek taraflı atılmamalı. Yükün sırta eşit olarak dağılması sağlanmalıdır. Ağır cisimler çantanın merkezine gelecek şekilde yerleştirilmelidir” ifadelerini kullanan Çimen, “Sırtla çanta arasında boşluk kalmamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bu sebeple bel kemeri olanlar tercih edilmeli” dedi. Bel kemerinin, çantanın ağırlık merkezinin sırta yaklaşmasını sağlayarak dengesiz yüklenmeyi önlediğini belirtti.

ÇANTALARI OLABİLDİĞİNCE HAFİFLETİN

“Omuz askılarının eşit uzunlukta olmasına, dolgulu ve yumuşak olmasına ve omuzlara zarar vermemesine özen gösterilmelidir” diyen Dr. Yeşim Çimen, okul çantasının çok fazla malzeme ile doldurulmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. “Bu konuda ebeveyne de birtakım sorumluluklar düşmektedir” açıklamasında bulunan Çimen “Okul malzemeleri çantaya akşamdan, bir sonraki günün ders programına göre yerleştirilmelidir. Okuldan eve gelirken ise sadece ev ödevi verilen kitap ve defterler alınmalı, geri kalanı okulda dolap imkanı sağlanmışsa, okul dolabında bırakılmalıdır” dedi.

ÇOCUKLARINIZIN ŞİKAYETLERİNİ GÖZLEMLEYİN

“Çocuk okul çantasını yerden kaldırırken önce çömelmeli ve çantayı kendine yaklaştırmalı, ondan sonra kaldırmalıdır” ifadesini Çimen, “Uzun süreli çanta taşımamalı, ayakta beklenmesi gerekiyorsa çanta yere bırakılarak beklenmelidir” diyerek uzun süreli ağırlıkların omurgaya zarar verdiğini söyledi. Ebeveynleri de bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyaran Dr. Yeşim Çimen “Doğru kullanılmayan çanta çocuğunuzda ağrılara neden olarak fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Boyun-sırt ağrısı, bel ağrısı, ellerde uyuşma şikayetlerinin olup olmadığı sorgulanmalı ve bu şikayetler varsa mutlaka bir uzman hekime başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı. (BÜLTEN)