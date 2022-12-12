ŞİMDİ DE İKLİM TEHLİKESİ!

SİNEM HATUN DAVUT

Aralık ayının ortaları olmasına rağmen hala şiddetli kış şartlarının oluşmaması kayısı ağaçlarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Üreticiler bir an önce soğuk havaların olmasını büyük bir endişeyle beklerken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, “Şu andaki iklim ve kuraklık bu şekilde devam ederse önümüzdeki aylar kayısı için zor ve sıkıntılı olacak gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.

Hastalık, Orta Asya, imar tehlikesi derken kayısı bekleyen bir kriz daha ortaya çıktı. Yavaş yavaş aralık ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen hala yağış ve şiddetli soğukların başlamaması başta tarımla uğraşan çiftçiler olmak üzere kayısı yetiştiricilerini endişelendiriyor. Hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmemesi nedeniyle kayısı ağaçlarının uyumaması kayısı yetiştiricilerinin korku ve endişesini katbekat artırırken, sıcaklığın bu şekilde devam etmesi halinde kayısı ağaçlarının tomurcuklanıp, çiçek açma tahminlerin yapılmasına neden oldu. Bu durum da kayısıyı bekleyen bir tehlike daha olduğu yorumlarının yapılmasına sebebiyet verdi.

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, öneli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da her yıl değişik iklim hâkim olmaya başladığını dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, özellikle küresel iklim değişikliğinin Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da çok ciddi bir değişiklikle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bu şartlarda kayısı ağaçlarının uykuya girmesi gerektiğini dile getiren Özcan, “Malatya normalde bu aylarda özellikle kasım ayından sonra gerçekleşen kış şartlarına uygun bir şekilde soğuk havayla beraber ağaçların uyku moduna girmesi gerekiyordu. Aslında tam kış dönemde olması gereken bir ilkimin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama şu anda havaların hala kurak ve bununla beraber de iklimin ılıman gitmesi kayısının geleceği açısında bizi çok endişelendiriyor” dedi.

Özcan, içinde bulunduğumuz aralık ayında yaşanan şu andaki iklimin kayısının sevdiği bir iklim olmadığını dile getirerek, şu ana kadar hala don olayının olmadığını kaydetti.

“KIŞ ŞARTLARININ OLUŞMASI GEREKİYORDU”

Yağış ve havanın soğumasını sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Özcan, şunları ifade etti:

“Biliyorsunuz aralık ayının ortalarına geldik. Normalde bu aylarda Malatya’da şiddetli bir kış şartlarının oluşması lazımdı. Zaten ciddi anlamda bir kuraklıkla karşı karşıyayız, hem kuraklık hem de iklimdeki bu değişiklik bizi de, üreticiyi de ciddi anlamda endişelendiriyor. Dolayısıyla bu yıl sabırsızlıkla yağış ile havanın sertleşmesini ve soğumasını bekliyoruz. Bu çiftçilerimizin en önemli beklentilerinden birisi. Dolayısıyla iklim bu şekilde devam ederse önümüzdeki şubat ayının sonlarında kayısıda yeni bir krizle karşı karşıya kalacağız. Ağaçlar uyanacak, uyandığı anda da tomurda ciddi anlamda büyüme ve akabinde de erken çiçek açma dönemi nüfus edecek. Ağaçlar erken çiçek açtığı zaman da kayısıda ciddi bir risk ortaya çıkacak.”

“YAPILACAK BİR ŞEY YOK”

Özcan, kayısıdaki bu riske karşı alınacak bir önlem olmadığını belirterek, “Kayısıdaki bu riskle ilgili yapılacak bir şey yok. Bu tamamen doğa ve tabiat olayıdır. Bu tamamen iklim değişikliğinden kaynaklanan bir hadise. Türkiye genelinde de hem kış şartları oluşmadı hem de yağışta ciddi bir kuraklık dönemi yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde kar ve yağmur sularının bollaşmasını, kış şartlarının ağırlaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Dediğim gibi şu andaki iklim ve kuraklık bu şekilde devam ederse önümüzdeki aylar kayısı için zor ve sıkıntılı olacak gibi görünüyor” diye konuştu.