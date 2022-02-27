simav’da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, K.T (20) yönetimindeki 32 ABS 175 plakalı araç Naşa beldesi mevkiinde sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Sinan Bulut (27) idaresindeki 43 AAH 726 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Bulut, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü K.T. gözaltına alındı.(MA-EFE)