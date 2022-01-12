silahlı saldırıya uğrayan fırıncı hayatını kaybetti

Adana’da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan fırıncı kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Barışa Mahallesi 50175 sokaktaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırıncılık yapan Mücahit Toroman sabah saatlerinde iş yerine geldi. Saat 08.30 gibi Toroman çalıştığı sırada tabancalı saldırıya uğradı. Toroman kafasından yaralanarak yere yığılırken, tabancayı kullanan şahıs geldiği otomobil ile kaçtı. Toroman ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Toroman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Toroman’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazenin alınarak toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ise fırıncıyı vurup kaçan zanlıyı yakalamak için birçok adrese operasyon yapıyor.