DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

484805฿%-7.4884

İkindi Vakti a 15:20
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -8°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Silahlı saldırının sebebi kan davası çıktı

Silahlı saldırının sebebi kan davası çıktı

silahlı saldırının sebebi kan davası çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bursa’da kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Merdan D.’nin (28) öldüğü, eşi Menan D.’nin ise yaralandığı saldırının sebebinin ‘kan davası’ olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Menan D.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl Ağustos ayında Elazığ’da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı cinayet yönünde derinleştiren ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ’dan Bursa’ya geldiğini belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Siirt’te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.