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Silahlı saldırının 7 faili tutuklandı

Malatya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı ile ilgili gözaltına alınan 12 zanlıdan 7’si tutuklandı.

Silahlı saldırının 7 faili tutuklandı
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Malatya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı ile ilgili gözaltına alınan 12 zanlıdan 7’si tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Yehihamam Mahallesi Mücevher Sokak’ta 18 Haziran Cumartesi günü saat 16.15 sularında bir kafede, işletme sahibi ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıkmış çıkan çatışmada Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 12 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlılardan İ. E .K., İ .Y., M. A., M .A., C. K., S.K., M .T. tutuklanırken, N. Ç. ve F. D. serbest bırakıldı, E. E., E .C. E., M. E.’ye ise adli kontrol uygulandı. (İHA)

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