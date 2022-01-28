DOLAR

13,6286$%-0.19

EURO

15,1854%-0.34

STERLİN

18,2552£%-0.23

GRAM ALTIN

783,58%-0,55

ÇEYREK ALTIN

1.274,00%-0,77

BİTCOİN

498967฿%0.71608

İkindi Vakti a 15:24
Malatya AÇIK -12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi Fındıklı’da taziyeleri kabul ediyor

Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi Fındıklı’da taziyeleri kabul ediyor

silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat şafak mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi fındıklı’da taziyeleri kabul ediyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi dün gece memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilirken, ailesi cenaze namazı öncesi Fındıklı ilçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesiste taziyeleri kabul ediyor.

Babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu gözyaşları içinde taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’ne gelirken, acılı anneyi büyük oğulları Celal Mahmutyazıcıoğlu teselli etmeye çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sunucu eşi Ece Erken de taziyeleri burada kabul ederken, basın mensuplarının tesise girişine izin verilmiyor.

Öte yandan, yaşanabilecek sağlık sorunu için sosyal tesise bir ambulans gönderilirken, Fındıklı Devlet Hastanesi’nde tutulan cenaze Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ekipler Covid-19 şüpheli hasta için seferber oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.