DOLAR

13,8186$% 0.11

EURO

15,5207% -0.83

STERLİN

18,5933£% -0.2

GRAM ALTIN

849,20%1,26

ÇEYREK ALTIN

1.385,00%-4,17

BİTCOİN

525749฿%-2.69271

Akşam Vakti a 18:25
Malatya HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Silahlı saldırgan yakalandı

Silahlı saldırgan yakalandı

silahlı saldırgan yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Eskişehir’de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde dün yaşanan silahlı yaralama olayı üzerine harekete geçti. B.T. isimli şahsı bacağından yaraladığı iddia edilen O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.