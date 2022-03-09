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Anasayfa / Asayiş / Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti

Silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti

silahla yaralandı, hastaneye giderken yakıtı bitti
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde silahla vurulduğunu iddia eden bir kişi, hastaneye giderken aracının yakıtı bitti. Çevredeki vatandaşlardan yardım talep eden yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, silahla vurulduğunu iddia eden T.A. (29), aracına binerek Kayseri Şehir Hastanesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Yaralı şahsı taşıyan 38 JK 771 plakalı aracın yakıtı Keykubat Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı üzerinde bitti. Kan kaybeden T.A., araçtan inerek vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, tedavi altına alındı. Araç polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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