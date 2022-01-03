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Anasayfa / Asayiş / Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
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Samsun’da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bacağından silahla vurularak yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çınar ağacı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa A., yine aynı mahalleden olan Yusuf A.’yı aralarında bulunan bir husumet nedeniyle çıkan tartışmada silahla yaraladı. Bacağından yaralanan Yusuf A.’nın yardımına ise ambulans helikopter yetişti. Vezirköprü’den alınan Yusuf A., Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) götürüldü.

Mustafa A. ise Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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