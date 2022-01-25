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Silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu

silahla vurulmuş ölü yunus sahile vurdu
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DÜZCE(İHA) – Karadeniz sahilinde silahla vurulmuş yunus balığı sahile vurdu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş yunus balığı sahile vurdu. Balıkçılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yunus bağlığı sahile vurdu. Sahilde ki yunusun görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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