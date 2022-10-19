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Silah Ticaretine Geçit Yok

Silah Ticaretine Geçit Yok
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Silah Ticaretine Geçit Yok

Malatya’da polis tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların 8’i tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 34 adet tabanca, 2 adet tüfek, bin 71 adet çeşitli ebatlarda fişek, 54 adet şarjör ile 36 adet silah parçası ele geçirildi.
Operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı, 4 kişiye ise adli kontrol uygulandı. (İHA)

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