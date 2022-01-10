silah kazasında hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı

13,8257$%0.12
15,6837€%-0.36
18,7822£%-0.25
797,84%0,08
1.295,00%-0,23
578465฿%-1.34102
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah kazası sonucu vefat eden polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı.
Silah kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Ferhat Özcan için İl Emniyet Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın da katıldığı törende, polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı.
D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.