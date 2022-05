SILADA GURBETİ YAŞADIM..

Ey sevgili, en sevgili uzatma dünya sürgünümü benim diyen ve kısa süre önce en sevdiğine vuslat eden!

Büyük mütefekkir, düşünür dava adamı Sezai Karakoç’un anısına düzenlenen 9. Anadolu Kitap Fuarı’nı geride bıraktık demeye dilim varmıyor, ama pazar günü sona eren Kitap Fuarını gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla kaleme almaya gayret edeceğim. Pandemi nedeni ile iki yıl düzenlenmeyen kitap fuarı bu yıl tüm zamanların en iyisi olarak kapılarını kitap dostlarına açtı. Bu öyle bir kucaklaşma oldu ki gerçekten görülmeye değerdi. Şairler, yazarlar, eğitimciler, düşünürler, bürokratlar, siyasiler öyle bir kucaklaştı ki yıllardır görmeye hasret kaldığımız bir fotoğraf oluştu. Bu çok kıymetli fotoğraf Malatya arşivinde yerini alırken Malatya’ya gelen akademisyenler ve entektüel kişiler Malatya’ya olan hayranlıklarını içtenlikle dile getirdiler. Her köşe başında bir yazar, her stantta Türkiye’de tanınmış bir roman yazarı, hemen yanında bulunan yayın evinin standında ünlü şairlerin imza kuyruğu. Aman yarabbi öyle bir kuyruk oluşmuş ki her kuyrukta satır satır şiir dökülüyor kaybolmasın diye. Yıldız toplar gibi şiir topluyorum. Her yerde ‘YİTİK SEVDAM ‘kalabalıklara karışıyor, kalbim ellerimde. Mağrur bakışlarım ilerideki kalabalığa ilişiyor. Tarihçi yazarlar Çanakkale’yi, Sakarya’yı Mustafa Kemal’i, Kara Fatma’yı, Seyit Onbaşı’yı, Nene Hatun’u, Sütçü İmam’ı tarihin bütün kahramanlarını konuşuyor. Sanki tüm kahramanlar yanı başımızda, hepsi kalabalıklar içinde bizi seyrediyor. Malatyalı şairler, yazarlar standı dimdik ayakta, herkeste tatlı bir telaş, yüzlerindeki gurur ve mutluluk görülmeye değer.

Evet, ben bu anlattıklarımı canlı olarak yaşadım ve BUSABAH TV olarak fuar boyunca canlı yayın rekoru kırarak tüm Türkiye’ye hatta tüm dünyaya yaşattık. Dijitale dönüşün ne kadar önemli olduğunu Kitap Fuarı’nda canlı şahidi olduk. Tüm konuklar dijital dönüşümünü profesyonel olarak tamamlayan BUSABAH TV’de canlı yayına katılmak için sıra beklediler veya bir sonraki güne randevu aldılar. BUSABAH TV’ye emek veren yüreğini koyan bütün ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Şimdi sıra bize bu güzellikleri yaşatan 9. Anadolu Kitap Fuarı’nı organize eden bütün paydaşlarına kısada olsa değinmek istiyorum. Malaya Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Yeşilyurt Belediyesine, Battalgazi Belediyesine ve ismini sayamadığım tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürler…

Şimdi sıra bu organizasyonda emeği olan, yüreği olan, alın teri olan kişilerde fuarcılık Genel Müdürü Sayın Akif Özbildirici ve çok kıymetli ekibine en büyük teşekkür sizlere. Bize yaşattığınız gurur ve bütün güzel duygular için Malatya adına, tüm katılımcılar adına, kitap dostları adına politize olmadan katılımcıların fikir ve düşüncelerine bakmaksızın, ayrıştırmadan oluşturduğunuz farkındalıklar için yürek dolusu teşekkürler. Bu organizasyonun teknik kısmına girmek istemiyorum ama yapılması gerekenlerin en iyisinin yapıldığına dair kanaatim tamdır. Böyle büyük bir organizasyonda eksikler mutlaka olacaktır. Bu küçük eksikler bir sonraki fuarda mutlaka giderilir. Artık çıta çok yükseldi. Sayın Özbildirici sizi ve ekibinizi daha büyük fuarlar bekliyor….