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Siirt’te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi

siirt’te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi
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Siirt’te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi İnönü Mahallesi, 801. Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üst aramasında 3 fişek eroin ve 2 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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