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Anasayfa / Asayiş / Siirt’te seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt’te seyir halindeki araç alev alev yandı

siirt’te seyir halindeki araç alev alev yandı
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Siirt’te seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolunda 56 AS 004 plakalı araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, otomobilden son anda çıkmayı başardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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