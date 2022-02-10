DOLAR

13,5396$% -0.05

EURO

15,5034% 0.09

STERLİN

18,4066£% 0.3

GRAM ALTIN

796,82%-0,15

ÇEYREK ALTIN

1.296,00%-0,23

BİTCOİN

606028฿%0.77659

Akşam Vakti a 18:06
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Siirt’te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi

Siirt’te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi

siirt’te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Siirt’in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde yaşayan Halil Erten (75) solunum yetmezliği ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. 112 Acil Servis ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan Erten, daha sonra Pervari Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

Erten’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şanlıurfa’da asayiş uygulamasında 25 gözaltı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.