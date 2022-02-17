DOLAR

13,6233$% 0.17

EURO

15,5017% 0.12

STERLİN

18,5907£% 0.51

GRAM ALTIN

828,64%1,26

ÇEYREK ALTIN

1.343,00%0,52

BİTCOİN

581996฿%-2.883

Akşam Vakti a 18:11
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Siirt’te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt’te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında tutanak tutuldu

siirt’te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında tutanak tutuldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Siirt’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Kurtalan ilçesinde koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacağı ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Siirt’in Kurtalan ilçesi içerisinde kırsal bölge ve köylerinde ilçe jandarma karakolu personellerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yol kontrolünde minibüs içerisinde 1 adet canlı olarak kınalı keklik bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak; 4915 Sayılı Kanunun ilgili maddesini ihlal ederek avcılık belgesi olmadan avlanma, aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma fiili ile aykırı olarak avlanma usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanmadan idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 1 adet kınalı keklik için şahıs hakkında tazminat bedeli uygulanacağı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Elazığ’da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.