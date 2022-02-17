siirt’te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Kurtalan ilçesinde koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacağı ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Siirt’in Kurtalan ilçesi içerisinde kırsal bölge ve köylerinde ilçe jandarma karakolu personellerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yol kontrolünde minibüs içerisinde 1 adet canlı olarak kınalı keklik bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak; 4915 Sayılı Kanunun ilgili maddesini ihlal ederek avcılık belgesi olmadan avlanma, aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma fiili ile aykırı olarak avlanma usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanmadan idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 1 adet kınalı keklik için şahıs hakkında tazminat bedeli uygulanacağı belirtildi.