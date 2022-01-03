siirt’te kaçak avcılara sıkı denetim

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki av sahalarında denetimler gerçekleştirdi.

Bölgede yapılan her türlü kaçak avcılık faaliyetinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ve güvenlik güçlerine vatandaşların ihbar etmelerini isteyen Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Gökhan Şeker, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlere aralıksız devam edeceklerini söyledi. Şeker, “Türkiye genelinde kotalı avcılık ve avlak sistemine geçildi. Bu kapsamda ava çıkmak isteyen avcılarımız, internet üzerinden avlanacağı avlağı ve av yapacağı türü seçebilecek. Bu uygulama ile avlak bazında sürdürülebilirlik ve tür bazında da çeşitlik zenginleşecektir. Avcılarımızın internet üzerinden kota almadan ava çıkmamaları, vizelerini zamanında yaptırmaları ve avlanma izin kartlarını almaları gerekiyor. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, avcılık belgesi alarak avlanmak isteyenlerin avcı eğitim kursunu bitirerek sertifika alma mecburiyeti bulunuyor. Kursları bitirmeyen ve avcılık belgesi almayanların avlanmaları yasaktır. Talep üzerine açtığımız kurslarda avcılara, avcılığın tarihçesi, etik kuralları, yaban hayvanları ve av dönemleri, silahların kullanımı, ilk yardım, av köpeği eğitimi, doğal hayat, çevre ve önemi, ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgiler verilmektedir. Kurs sonunda ise kursiyerlerimiz bilinçlenerek avcılık sertifikalarını almaya hak kazanmaktadır. Kaçak ve usulsüz avlananların karşılaştıkları yaptırımlar her ne kadar ağır olsa da işlenen suçun doğadaki karşılığı belki de geri getirilemez boyutlarda olmaktadır. İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir” dedi.