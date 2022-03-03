siirt’te demir panoları çalan hırsızlardan 1’i tutuklandı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kent merkezi Barış Mahallesi 1337. sokakta inşaat alanından meydana gelen 80 adet 6 bin 400 TL maddi değeri olan demir panolarının çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera destekli çalışmada olayın faili 2 kişi olduğu tespit edildi. Gözaltına altına alınan şahıslardan 1’i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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