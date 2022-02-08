siirt’te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı

Siirt’te, 2020’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık Şeyh Maruf Cami, ateşe verildi. Kullanılamaz hale getirilen camide restorasyon çalışmalarına başlandı.

Siirt’te, 19 Kasım 2020’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 130 yıllık camiyi hedef alarak ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, camide hasar meydana gelerek kullanılamaz hale gelmişti. Tarihi cami için restorasyon çalışmalarına başlandı.

Caminin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak küle döndüğünü aktaran araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, restorasyon çalışmalarıyla tarihi caminin yıl içinde ibadete açılması beklendiği ifade edildi.

Şeyh Maruf Camisinin Siirt’in tarihi camilerinden birisi olduğunu ve koruma altında olan bir cami olduğunu belirten Mergen, “Üzücü olan nokta Şeyh Maruf camisinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce geçtiğimiz yıllarda yakılmış olmasıdır. Ancak şükürler olsun bu restorasyonla bu üzüntümüz giderilmiş oldu. Caminin restorasyonun bu yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir. İnşallah en yakın zamanda caminin tekrar ibadete açıldığını görmek nasip olur. Aslına uygun olarak restore edilmektedir. Yapı malzemesi olarak da Siirt’te özgü iki çeşit taşın yakılarak ilkel değirmenlerde öğütülmesinden ve karıştırılmasından elde edilen taştan üretilmektedir” dedi.