siirt’te aracın gizli bölümlerine saklanmış 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eruh yolunda bir aracın doğal boşluklarına gizlenmiş vaziyette 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikata başlanıldığı bildirildi.
Polislerden kuryelere bilgilendirme yapıldı
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