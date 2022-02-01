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Siirt’te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

siirt’te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan ilçe merkezinde uygulama noktasında bir araç içerisinde yapılan aramada 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.İ.E ve N.P isimli şahıslar, gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

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