siirt’te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 800 paket sigaraya el konuldu.
Konuyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
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