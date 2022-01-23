siirt’te 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara ele geçirildi.

Eruh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.