siirt’te 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt’te bir araçta gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara ele geçirildi.
Eruh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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