Sigortacılık Hizmeti Alınacak

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü sigortacılık hizmeti alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “427 Adet Resmi Aracın 2022 Yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 11 Kasım olarak belirtildi.

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