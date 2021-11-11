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Anasayfa / Ekonomi / Sigortacılık hizmeti alınacak!

Sigortacılık hizmeti alınacak!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Sigortacılık hizmeti alacağını duyurdu.

sigortacılık hizmeti alınacak!
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Sigortacılık hizmeti alınacak!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Sigortacılık hizmeti alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “MALATYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AİT (198) ADET MOTORLU ARAÇLARIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 30 Kasım olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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