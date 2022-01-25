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Anasayfa / Asayiş / Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü

Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü

sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sigara izmaritinden çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıktı. İddiaya göre, Hayri Sezen (54) uzandığı kanepe üzerinde elindeki sigarayla uyuyakaldı. Elindeki sigara izmaritinin düşmesi sonucu yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği evde dumandan etkilenen Sezen olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Hayri Sezen’in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de evli olan kızının yanına torununu görmeye gittiği öğrenildi.

Öte yandan Sezen’in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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